Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения задержанному по обвинению во взяточничестве заместителю председателя Тернопольской областной военной администрации Игорю Гайдуку.
Как передает корреспондент УНИАН, в постановлении суда сказано, что подозреваемого помещают под стражей на 60 суток.
В то же время предусмотрена альтернатива внесения залога в размере 805 тысяч 200 гривен.
Задержание председателя Тернопольского облсовета и двух его сообщников на взятке
26 июня председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука задержали на получении взятки.
По данным следствия, они требовали 1,8 млн грн у владельца фирмы за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
За эти средства задержанные обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед этим предприятием за работы, которые уже были выполнены и приняты в 2022 году. Сумма взятки составляла 5-10% "отката" за возврат задолженности за выполненные работы.
28 июня ВАКС избрал меры пресечения Головку и Демьянчуку в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 26 августа 2023 года включительно) с возможностью внесения залога в 805 тысяч 200 грн.