Заместителя председателя Тернопольской областной военной администрации Игоря Гайдука взяли под стражу с правом внесения залога в размере 805 тысяч гривен.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения задержанному по обвинению во взяточничестве заместителю председателя Тернопольской областной военной администрации Игорю Гайдуку.

Как передает корреспондент УНИАН, в постановлении суда сказано, что подозреваемого помещают под стражей на 60 суток.

В то же время предусмотрена альтернатива внесения залога в размере 805 тысяч 200 гривен.

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Задержание председателя Тернопольского облсовета и двух его сообщников на взятке

26 июня председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука задержали на получении взятки.

По данным следствия, они требовали 1,8 млн грн у владельца фирмы за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

За эти средства задержанные обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед этим предприятием за работы, которые уже были выполнены и приняты в 2022 году. Сумма взятки составляла 5-10% "отката" за возврат задолженности за выполненные работы.

28 июня ВАКС избрал меры пресечения Головку и Демьянчуку в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 26 августа 2023 года включительно) с возможностью внесения залога в 805 тысяч 200 грн.

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