Во время взрыва в Бейруте пострадали несколько украинцев - посол

В результате взрыва в Бейруте пострадали почти 4000 местных жителей. Четверть миллиона людей остались без крыши над головой.

В результате взрыва, произошедшего в Бейруте, пострадали несколько украинцев.

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Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане Игорь Осташ в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, среди серьезно пострадавших граждан Украины нет.

"Есть некоторые семьи, которые достаточно серьезно пострадали. Прежде всего, это имущество - дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или удары. Но очень серьезно пострадавших нет", - сообщил посол.

Он добавил, что посольство помогает всем, кто обращается. Осташ уточнил, что пока речь идет о предоставлении украинцам помощи для восстановления домов, квартир. «Серьезных проблем на сегодня, связанных с угрозой жизни, среди наших украинцев нет», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв. Сообщалось о как минимум 78 погибших и почти 4000 раненых. Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV, в свою очередь, сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

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