Стала известна предварительная причина взрыва в Бейруте

Силовые структуры Ливана раскрыли предварительную причину взрыва 2700 тонн селитры в порту Бейрута.

Взрыв 2700 тонн аммиачной селитры в порту ливанского Бейрута произошел в момент проведения сварочных работ.

Об этом сообщил во вторник ливанский телеканал LBC International.

По его данным, проводились сварочные работы по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу. «Произошла детонация хранящегося на складе в порту груза», — описал телеканал предварительные выводы силовых структур.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим ранее заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД Ливана пояснили, что взорвалась аммиачная селитра.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной мощного взрыва в столице страны Бейруте мог стать нитрат аммония, который хранился на складах в порту, сообщает ВВС.

«Я не успокоюсь до тех пор, пока ответственный за случившееся не будет найден. Тогда мы сможем привлечь его к ответственности и он понесет суровое наказание», — заявил Диаб.

Он отметил, что нитрат аммония хранился в порту с 2014 года.

«Это непозволительно, чтобы 2750 тонн нитрата аммония находились на складах шесть лет без надлежащих мер безопасности из-за чего пострадали люди», — отметил премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, 4 августа в портовом районе Бейрута произошел мощный взрыв. На видеозаписях с места событий видны разрушенные дома и перевернутые автомобили. Точное количество пострадавших и причины взрыва пока не известны.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил УНИАН, что среди работников Посольства Украины в Ливанской Республике и членов их семей пострадавших нет.

Информация о возможных погибших или пострадавших в результате взрыва гражданах Украины в наши дипломатические учреждения пока не поступала.

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