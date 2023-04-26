В Украину вернули еще одну группу детей, которых незаконно депортировала Российская Федерация.

Видео встречи с детьми обнародовано на официальной странице благотворительной организации Save Ukraine в социальной сети Facebook. На нем можно увидеть как мужчина встречает внучку, которую не видел с 7 октября 2022 года. Девочка рассказывает, что она находилась в трех лагерях.

"15 дней пути, многочасовые допросы на территории РФ и Беларуси, тысячи минут волнения и стресса - и вот, наконец, родители рядом со своими детьми на родине", - отметили в организации.

Видео дня

Как Россия депортирует украинских детей

Зимой Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения обнародовала расследование о вывозе детей из Украины на территорию РФ и оккупированного Крыма. По их данным, этот процесс координируется властями РФ.

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и "детского омбудсмена" РФ Львовой-Беловой в обвинении в принудительной депортации детей.

В Европейской комиссии сообщают, что в целом количество похищенных детей может достигать цифры в 300 тысяч.

Дети, которых удалось вернуть, рассказывают ужасные вещи о своем опыте пребывания в России или в оккупированном Крыму. В частности, некоторых из них избивали и наказывали за отказ петь российский гимн.

Также дети говорят, что их уверяли в том, что в Украине они якобы никому не нужны, а собственные родители от них отказались.

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