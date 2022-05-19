Первую леди забросали комплиментами.

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала в Instagram новое фото, на котором предстала в стильной бело-голубой вышиванке.

Также она несла легкий макияж и распустила локоны. Пользователи сети забросали Зеленскую комплиментами. Они отметили, что она - лучшая первая леди.

"Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую ​​потребность. Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья", - написала Зеленская.

Напомним, ранее Елена Зеленская показала, как выглядит спустя 2 месяца войны.

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