Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала в Instagram новое фото, на котором предстала в стильной бело-голубой вышиванке.
Также она несла легкий макияж и распустила локоны. Пользователи сети забросали Зеленскую комплиментами. Они отметили, что она - лучшая первая леди.
"Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую потребность. Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья", - написала Зеленская.
Напомним, ранее Елена Зеленская показала, как выглядит спустя 2 месяца войны.