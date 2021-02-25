На месте происшествия работают правоохранители / фото ua.depositphotos.com
В Днепровском районе Киева школьник выпал из окна лицея.
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"В лицее #208 паренек 11-13 лет стоял у окна и снимал какие-то видосы на мобильный телефон. Прошло несколько мгновений и он выпрыгнул из окна", - говорится в сообщении.
Парня с сильными травмами головы и ног срочно госпитализировали в больницу. На месте происшествия работают правоохранители.
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