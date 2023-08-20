В ГПСУ рассказали, какие документы должны иметь с собой мужчины, которым недавно разрешили пересекать госграницу.

Выезд за границу 2023 теперь возможен еще для одной категории мужчин - это люди, родные которых обеспечивали проведение антитеррористической операции на Донбассе или принимали в ней непосредственное участие и погибли.

Такие мужчины смогут уехать из Украины, если предоставят пограничникам выданные государственными органами документы, подтверждающие то, что их родные действительно погибли во время непосредственного участия в АТО или обеспечения ее проведения, а также бумаги, подтверждающие семейные связи с жертвами, рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Теперь пограничники пропускают лиц, чьи родные и близкие погибли во время непосредственного участия в антитеррористической операции или же обеспечивали ее проведение. До этого фактически эта категория лиц, в частности, речь идет в первую очередь о мужчинах-украинцах, не имели возможности пересекать границу, хотя в то же время предоставлялась возможность пересечения границы для лиц, чьи родные и близкие погибли во время участия в Операции объединенных сил или же во время действия военного положения...", - сказал он.

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Выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили в Украине за определенными исключениями после того, как РФ рано утром 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на нашу территорию. Стоит отметить, что ограничения на выезд также касаются некоторых женщин-чиновников и нардепов.

14 августа в ГПСУ сообщили, что военнообязанные украинцы, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО на востоке Украины, смогут пересекать границу. Такое постановление ранее принял Кабмин.

Справка УНИАН. Весной 2014 года подконтрольные РФ боевики захватили часть востока Украины, после чего наша страна объявила проведение АТО. Позже - в апреле 2018 года, вместо Антитеррористической операции началась ООС.

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