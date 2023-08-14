Кабинет министров Украины разрешил в период действия военного положения выезд за границу родственникам погибших или пропавших без вести во время антитеррористической операции.

Военнообязанные граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции (АТО), смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения.

"Изменения утверждены Постановлением КМУ от 11 августа 2023 г. №840. граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения", - говорится в сообщении ГПСУ.

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующие изменения в Правила внесены, "чтобы избежать несправедливого ограничения прав членов семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время непосредственного участия в АТО (с начала вооруженной агрессии в 2014 году до 30 апреля 2018 года)".

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В правительстве пояснили, что Правилами определено, что во время действия военного положения право на пересечение государственной границы имеют, в частности, "военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли (пропали без вести) во время участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины" (это периоды 30 апреля 2018 года – 24 февраля 2022 года и с 24 февраля 2022 года).

Однако действие Правил не распространялось на военнообязанных граждан, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО.

"Правительство (11 августа) сняло ограничение права на пересечение государственной границы в период действия военного положения лицами, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО. Военная агрессия РФ против Украины началась в 2014 году и была возобновлена 24 февраля 2022 года массированным вторжением. Поэтому должны избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников-участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших воинов", – подчеркнула министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Пересечение границы в Украине: детали

Как известно, 23 января президент Украины подписал решение СНБО по выезду чиновников за границу.

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение, отметил, что таким образом украинским чиновникам разных уровней больше не удастся ездить за границу на отдых или с какой-то другой негосударственной целью.

Впоследствии в ГНСУ информировали, что пропуск за границу должностных лиц в Украине будет происходить только в служебные командировки, ссылаясь на изменения в постановление №57. в то же время отмечалось, что есть ряд исключений, которые касаются как мужчин-госслужащих, так и женщин. Речь идет, например, об одиноких родителях, которые едут навещать своих детей в возрасте до 18 лет, или о должностных лицах, которые хотят пересечь границу с целью лечения там.

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