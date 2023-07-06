Выезд за границу в 2023 году разрешен почти всем женщинам и некоторым мужчинам - подробнее читайте на нашей статье.

В Украине продолжается полномасштабная война, во время которой действуют ограничения на выезд за границу в 2023 году. Женщины могут выезжать из Украины почти без ограничений. А выезд за границу в 2023 году для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен за определенными исключениями. Мы перечислили все категории украинцев, которые имеют право пересечь границу с определенными документами.

Напомним, что новые правила пересечения границы для мужчин предусматривают, что мужчины-студенты иностранных вузов больше не имеют права на пересечение границы.

Правила выезда за границу 2023 для женщин

Украинки могут выезжать за границу почти без ограничений. Министерство обороны Украины отмечает, что выехать за границу могут даже военнообязанные женщины. Но ограничения на выезд имеют женщины-чиновники и народные депутаты. Они могут пересекать границу только с целью служебной командировки.

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Кто из мужчин может уехать за границу 2023

Выезд мужчин за границу запрещен до конца военного положения всем военнообязанным и ограниченно годным к военной службе за некоторыми исключениями. Также с января 2023 года выезд за границу запрещен депутатам, должностным лицам и прокурорам. Они могут покинуть Украину только с целью служебной командировки.

Вот кто из мужчин может уехать за границу 2023:

непригодные к военной службе - при наличии решения медицинской комиссии о непригодности;

- при наличии решения медицинской комиссии о непригодности; временно непригодные к военной службе - при наличии справки об инвалидности и документа о подтверждении статуса временно непригодного;

- при наличии справки об инвалидности и документа о подтверждении статуса временно непригодного; мужчины с инвалидностью I-III группы - при наличии документа, подтверждающего статус инвалида и выданного в Украине;

- при наличии документа, подтверждающего статус инвалида и выданного в Украине; родители троих и более детей - при наличии свидетельств о рождении детей, о браке или расторжении брака, или удостоверения отца многодетной семьи;

- при наличии свидетельств о рождении детей, о браке или расторжении брака, или удостоверения отца многодетной семьи; отцы-одиночки несовершеннолетнего ребенка - при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа о смерти матери или лишении ее материнских прав;

- при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа о смерти матери или лишении ее материнских прав; мужчины, которые сопровождают больного родственника (жену, родителей, детей) или родственника с инвалидностью - при наличии документов о состоянии здоровья больного и исключительно в сопровождении лица, за которым ухаживает мужчина;

(жену, родителей, детей) или родственника с инвалидностью - при наличии документов о состоянии здоровья больного и исключительно в сопровождении лица, за которым ухаживает мужчина; мужчины, которые сопровождают ребенка или жену с инвалидностью - при наличии соответствующего врачебного заключения;

- при наличии соответствующего врачебного заключения; мужчины, которые постоянно проживают за границей и могут подтвердить это специальными отметками в паспорте;

и могут подтвердить это специальными отметками в паспорте; деятели культуры , получившие разрешение на выезд от Министерства культуры;

, получившие разрешение на выезд от Министерства культуры; моряки и железнодорожники - при наличии письма судовладельца или трудового договора;

- при наличии письма судовладельца или трудового договора; спортсмены - при наличии разрешения на участие в соревнованиях за рубежом от Министерства спорта;

- при наличии разрешения на участие в соревнованиях за рубежом от Министерства спорта; водители , которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и имеют профиль в информационной системе Укртрансбезопасности;

, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и имеют профиль в информационной системе Укртрансбезопасности; волонтеры , которые перевозят грузы для ВСУ и гуманитарную помощь;

, которые перевозят грузы для ВСУ и гуманитарную помощь; раненые военнослужащие ВСУ - при наличии направления на лечение за рубежом и подтверждения от Минздрава.

Стоит отметить, что даже наличие всех необходимых документов не гарантирует выезда за границу. Окончательное решение принимается пограничниками.

Отказ на выезд за границу можно обжаловать. Для этого мужчине советуют подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы. Если он предоставит письменный отказ, то стоит обратиться в окружной административный суд со всеми документами, подтверждающими право на выезд, и письменным отказом от ГПС. Суд должен рассмотреть правомерность отказа в выезде за границу.

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