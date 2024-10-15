По словам министра культуры, за последние годы нужно было создать специальную базу для таких деятелей.

Каждый пятый деятель культуры из тех, кто выезжает за границу по разрешению от Минкульта, не возвращается. Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий во время дискуссии проекта "Новая страна" LB.ua и EFI Group "Украинская культура как один из главных инструментов нашей победы".

"В течение последних лет должна была бы быть создана база, согласно которой деятели искусства могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинства из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из 5 тех, кто выехал, 1 не возвращается", - отметил Точицкий.

По его словам, во время евроинтеграции Украина также должна принять много решений, а именно обратить внимание на сохранение наследия.

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"Уже сейчас и ЮНЕСКО и ЕС имеют к нам немало претензий по защите нашего культурного наследия. Без выполнения директив ЮНЕСКО по защите культурного наследия, не видать нам ЕС", - подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что не согласен с идеей децентрализации и передачей на места вопросов, связанных с сохранением объектов наследия, с определением буферных зон и других аспектов.

Культура и война

Ранее Николай Точицкий заявил, что с начала полномасштабной войны РФ погибло 123 украинских художника, которые присоединились в ряды Вооруженных Сил. По его словам, Украина уже имеет свое расстрелянное поколение деятелей культуры.

Также он добавил, что сохранение идентичности Украины как части европейского наследия является задачей нацбезопасности. По его словам, для этого в министерстве инициируют обсуждение с иностранными партнерами способы сохранения украинской культуры и возвращения того, что похитила РФ.

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