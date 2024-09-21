По словам министра культуры, Россия пытается уничтожить идентичность Украины.

С начала полномасштабной войны РФ погибло 123 украинских деятелей искусства, которые присоединились к рядам Вооруженных Сил. Также Россия разрушила или повредила более тысячи объектов культурного наследия в Украине. Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий в эфире телемарафона "Единые новости".

"Эта война не только за территории, она направлена на уничтожение всего украинского - культуры, языка, идентичности. Мы имеем уже свое расстрелянное поколение деятелей искусства", - отметил министр.

Точицкий подчеркнул, что вопрос сохранения украинской идентичности как части европейского наследия является задачей национальной безопасности. Поэтому для этого, по его словам, в министерстве инициируют обсуждение с иностранными партнерами способы сохранения украинской культуры и возвращения того, что похитила Россия.

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"Наши коллеги четко понимают, что эта война имеет признаки геноцида. Мы будем делать все, чтобы таким образом это было представлено в международных судебных институтах", - подчеркнул политик.

Гибель украинцев на фронте

Как писал УНИАН, на фронте погибла 47-летняя тяжелоатлетка, боевой медик и стрелок Нина Пашкевич. Несмотря на службу в армии, спортсменка продолжала участвовать в соревнованиях. В целом женщина имела около сотни спортивных наград.

В свою очередь украинский актер Андрей Фединчик, который в начале полномасштабной войны ушел в ВСУ, сообщил о мучительной потере. Мужчина отметил, что на фронте погиб его лучший друг со школьных лет Алексей.

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