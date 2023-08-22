Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до конца года не сможет на 100% выполнить все семь рекомендаций Европейской комиссии по реформированию государства, будет рекомендовать, но переговоры о вступлении в ЕС все равно должны начаться в декабре. Ожидается, что уже в октябре Еврокомиссия начнет переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Такие переговоры - очень технический и длительный процесс, и, в то же время, очень политизированный. Украине следует учиться на опыте соседей, чтобы использовать лучшие практики и избегать распространенных ошибок. Итак, какие уроки важны для нас?

Урок 1: Взятые обязательства и обещанные реформы.

Проблемы во всех странах последних волн расширений и у действующих кандидатов чрезвычайно похожи. Это - коррупция, отсутствие верховенства права, отсутствие макроэкономической стабильности, развитая организованная преступность и проблемы с публичным администрированием. Избежать их решения не удастся. А без существенного прогресса в этих реформах о вступлении в ЕС не может идти речи.

"Проблемы у всех стран последних волн расширений и у действующих кандидатов чрезвычайно похожи. Это - коррупция, отсутствие верховенства права, отсутствие макроэкономической стабильности"

Урок 2: Индикаторы относительно реформ должны быть четкими.

Порой формулировки требований со стороны ЕС являются довольно общими. Условно, если требование звучит как "достичь верховенства права" - совершенно непонятно, как это измерять. Можно работать и десять лет, и все равно расходиться во мнениях с ЕС относительно того, выполнено ли требование. Поэтому Украина должна требовать максимально четких, недвусмысленных индикаторов.

Урок 3: Споры со странами-членами ЕС придется решать.

Лучшим примером этого является пример Хорватии, присоединившейся к ЕС в 2013 году. У нее были споры со Словенией и Италией: по территориальным водам, рыболовству, банкам. И хотя со Словенией Хорватия спор о разграничении территориальных вод так и не решила, сам факт того, что страна была готова к арбитражным процедурам, позволил снять вето на ее вступление.

Похожий опыт урегулирования двусторонних вопросов имела Словакия, которая была вынуждена закрыть две атомные электростанции, чтобы преодолеть опасения соседней Австрии по поводу их безопасности.

"Хотя со Словенией Хорватия спор о разграничении территориальных вод так и не решила, сам факт того, что страна была готова к арбитражным процедурам, позволил снять вето на ее вступление"

С одной стороны, все эти вопросы - очень политические. С другой - поскольку одним из краеугольных принципов функционирования Евросоюза являются принципы добрососедства и регионального сотрудничества, Еврокомиссия отказывается двигаться дальше без решения двусторонних вопросов между страной-кандидатом и действующими членами.

Почему это важно для Украины? Потому что вопрос отношений с Венгрией (а порой и с Румынией и Польшей) игнорировать не получится. Нужно будет искать компромиссные решения, которые одновременно будут отвечать национальным интересам. Или забывать о вступлении в ЕС.

Урок 4: Наличие "лоббиста" внутри ЕС существенно ускоряет процесс.

Опыт последних нескольких расширений демонстрирует, что наличие страны "тяжеловеса" внутри самого ЕС помогает преодолеть многие препятствия. Так, крупнейшими лоббистами вступления Хорватии в Евросоюз были Германия и Австрия, Молдову поддерживает Румыния. Это означает, что Украина должна развивать коалицию стран, которые безусловно поддерживают наше вступление в ЕС. Есть смысл делать ставку на страны Центральной и Восточной Европы и углублять сотрудничество именно с ними.

"Украина должна развивать коалицию стран, которые безусловно поддерживают наше вступление в ЕС. Есть смысл делать ставку на страны Центральной и Восточной Европы"

Урок 5: Стратегия сотрудничества со странами-кандидатами.

У этого урока есть два основных аспекта. Один касается Западных Балкан, а другой - Молдовы.

Многие страны, в частности Австрия, Греция и Германия отмечают, что Балканы ждут своего вступления очень долго, поэтому должны присоединиться к ЕС раньше Украины. Отсутствие понятной стратегии отношений с кандидатами Западных Балкан не позволяют нам эффективно работать с этим предубеждением. Необходимо четко осознавать, как мы сотрудничаем с ними, чему учимся и почему нельзя привязывать вступление одной страны к скорости прогресса других.

Что касается Молдовы, то здесь несколько иной процесс. Порой ЕС предпочитает принимать страны-кандидаты группами. И от развитости сотрудничества в группе зависит скорость продвижения евроинтеграции. Например, Словакия очень отставала от Польши, Венгрии и Чехии по темпу реформ, но благодаря развитому сотрудничеству в рамках формата Вышеградской четверки смогла вступить вместе с ними в ЕС. Частично это может касаться Украины и Молдовы. Но в нашем случае, скорее, Украину могут задержать из-за Молдовы, поскольку сейчас Молдова демонстрирует более медленные темпы интеграции. Поэтому здесь важно как учиться друг у друга, так и понимать стратегию Украины в случае, если наши вступления решат "связать".

"Украину могут задержать из-за Молдовы, поскольку сейчас Молдова демонстрирует более медленные темпы интеграции"

Урок 6: "Берлинский процесс" - шанс на целевую поддержку реформ и контроль за их внедрением.

Очень интересным является опыт Албании, которая зашла в так называемый "Берлинский процесс". Это - распределение ответственности за реформы в стране-кандидатке между членами ЕС. Так, на помощь Албании включились Австрия, Германия, Франция, Италия, Хорватия, Словения и Великобритания. Например, Австрия должна была мониторить успешность преодоления двусторонних споров, вовлеченность гражданского общества и помогать с миграционными вопросами. Франция сфокусировалась на профессионально-техническом обучении и молодежных обменах, Италия – на применении инноваций, Великобритания – на продвижении цифровой трансформации и предпринимательства.

"Очень интересным является опыт Албании, которая зашла в так называемый "Берлинский процесс". Это - распределение ответственности за реформы в стране-кандидатке между членами ЕС"

Таким образом, сразу несколько стран-членов ЕС помогают интегрироваться в Евросоюз. А их внимание сконцентрировано на конкретных реформах и помогает поддерживать заинтересованность в процессе вступления как в государстве-кандидатке, так и в самом ЕС. Теоретически, Украина может рассмотреть возможность продвижения похожего формата поддержки для себя.

Урок 7: Просьбы о переходных периодах должны быть хорошо взвешены.

Переговоры должны начаться вот-вот, поэтому необходимо очень четко понимать свои переговорные позиции. Более того, они должны быть обоснованы. Если мы хотим отсрочить введение акцизов на некоторые товары - то на сколько и почему именно на столько? Какие экономические эффекты наступят, если этот период будет меньше или больше?

В дополнение, стоит помнить, что очень часто просить о поблажках не получится. Ведь в обратном случае, или ЕС будет также настаивать на поблажках для себя (например, относительно Украинской аграрной продукции, доступа к структурным фондам и преимуществ общей аграрной политики), или может запросто сказать, что вы слишком много переходных периодов просите, может, вы и вовсе не готовы к вступлению? Поэтому подходить к этому вопросу надо разумно.

"Анализ опыта других стран поможет Украине ускорить вступление и сделать его более комфортным и понятным"

На самом деле все упомянутое - лишь часть трудностей, с которыми может столкнуться Украина. Но это основное, что стоит учесть уже сейчас. Анализ опыта других стран поможет Украине ускорить вступление и сделать его более комфортным и понятным.

Юлия Шаипова, руководитель проектов евроинтеграционного направления Центра экономического восстановления и EasyBusiness