Чиновники ЕС не хотят говорить о расширении перед европейскими выборами.

Евросоюз не хочет много говорить публично о принятии новых членов из-за разъяренных фермеров, особенно когда до выборов в ЕС осталось всего три месяца. Некоторые чиновники ЕС заявили, что предпочитают держать в тайне работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдовы и ряда стран Западных Балкан, пишет Politico.

Отмечается, что сейчас европейские лидеры раздают уступки, чтобы успокоить разгневанных аграриев и одновременно свести к минимуму разговоры о расширении.

"Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом [расширении] перед европейскими выборами. Разговоры об уменьшении субсидий для европейских фермеров – это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или предоставить в качестве избирательной амуниции для ультраправых", – сказал один чиновник ЕС на правах анонимности.

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Трудная задача

По словам журналистов, задача, которая стоит перед ЕС по расширению, является "геркулесовой", особенно в вопросе Украины. Опустошенная войной Украина с населением почти 44 миллиона человек была бы самой большой территорией в блоке. Учитывая количество населения, Киев будет иметь значительное влияние в Европейском парламенте и Совете ЕС.

Авторы пишут, что став членом ЕС, Украина будет иметь один из самых низких ВВП. Это создаст значительную нагрузку на политику сплоченности блока – финансирование, которое перетекает от богатых регионов к более бедным. Интеграция Украины может означать, что в течение семи лет в страну поступит около 186 миллиардов евро средств ЕС, говорится во внутренней записке Совета ЕС от прошлой осени. Это будет означать, что все нынешние страны ЕС будут платить больше, а получать меньше.

"Блок решил, что подготовка к возможной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести западнобалканских стран должна происходить внутренне, а не на глазах у общественности", – говорится в статье.

Когда европейские лидеры соберутся на этой неделе на саммите, они почти не коснутся своего внутреннего домашнего задания по расширению.

ЕК должна была опубликовать сообщение о реформе перед расширением в конце февраля. Но этого не произошло. Несколько стран попросили меньше сосредотачиваться на финансовых последствиях и будущих институциональных реформах, добавил один из дипломатов ЕС.

Авторы указывают, что выборы в Европарламент усложняют этот вопрос. Те, кто выступает за расширение, могут опасаться, что они инициируют дебаты о реформах, что может мобилизовать поклонников более тесного ЕС. Речь идет о Венгрии.

В то же время некоторые страны теряют терпение и призывают к более активным действиям по расширению. Государственный секретарь Португалии по европейским делам, чья страна настаивает на проведении реформ внутри ЕС, заявил, что процессы расширения и внутренних реформ должны идти бок о бок.

Но настоящие дебаты состоятся после европейских выборов, говорят дипломаты и чиновники. Ожидается, что Польша, которая получит ротационное председательство в Совете ЕС в 2025 году, начнет закладывать основу для расширения.

Вступление Украины в ЕС

В декабре 2023 года Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении в Европейский Союз с Украиной и Молдовой. А в марте 2024 года Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС. Премьер-министр отметил, что этот шаг является свидетельством того, что Украина обязательно будет членом Евросоюза.

После представления документов их должны обсудить и согласовать государства-члены ЕС. Дипломаты и официальные лица ЕС предупреждают, что соглашение между 27 европейскими столицами, необходимое для официального начала переговоров, вряд ли состоится до июньских выборов в Европарламент.

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