Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский Союз. В своем Telegram-канале он отметил, что соответствующие предложения были представлены Совету ЕС.
"Мы стали еще на шаг ближе к старту переговоров и нашего членства в Европейском Союзе. Этот шаг - свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС", - написал глава правительства и добавил, что приоритет правительства - сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее.
Как сообщал УНИАН, 14 декабря лидеры стран-членов ЕС решили начать переговоры с Украиной о вступлении в Союз. Для этого они рекомендовали Еврокомиссии утвердить организационные аспекты для переговоров.
В середине января стало известно, что Еврокомиссия работает над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной. В частности, проводилась оценка принятия Верховной Радой Украины законопроектов на выполнение необходимых шагов. Речь идет о внедрении Украиной рекомендаций Еврокомиссии, озвученных после предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление.
Ранее сегодня, 12 марта, отмечалось, что Европейская комиссия в этот день предложит так называемую переговорную рамку, которая устанавливает основные принципы будущих переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
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