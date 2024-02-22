Еврочиновники говорят, что организационно условия для начала переговоров могут сложиться уже через несколько недель.

Организационные рамки для старта переговоров о членстве Украины в ЕС могут быть готовы уже через несколько недель, но точной даты не установлено. Об этом на брифинге в Брюсселе сказал главный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Один из журналистов попросил спикера прокомментировать слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "организационные рамки" для старта переговоров будут готовы на начало лета.

"Президент сказала, если я правильно помню, "мое лучшее предположение". Поэтому, очевидно, что мы работаем над подготовкой этих переговорных рамок, которые, вероятно, будут представлены как только будут готовы, по сути, в следующие несколько недель или предположительно позже. Так что точной даты нет. Для переговорных рамок дата не установлена", - пояснил Мамер.

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Также он сказал, что вопрос не в возможном ускорении процесса, а в том, когда эти переговорные механизмы будут готовы.

Движение Украины к членству в ЕС: последние новости

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС решили начать переговоры с Украиной о вступлении. С этой целью они рекомендовали Еврокомиссии утвердить организационные аспекты для переговорного процесса.

При этом, в выводах декабрьского саммита лидеров ЕС речь шла о том, что Украине нужно практически воплотить все рекомендации Европейской комиссии, чтобы организационные рамки переговоров о вступлении Украины в Евросоюз окончательно были одобрены.

В середине января 2024 года стало известно, что Еврокомиссия начала работать над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной. Отдельно, проводилась оценка принятие Верховной Радой необходимых законопроектов на выполнение необходимых шагов. Речь идет о внедрении Украиной всех семи рекомендаций Еврокомиссии, озвученных после предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление.

Ранее было известно, что Украина до марта 2024 года должна практически внедрить ряд законов и продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.

В частности, Верховная Рада уже одобрила подавляющее большинство необходимых законов: об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, об усилении институциональные способности Национального антикоррупционного бюро (предусматривает увеличение предельной численности штата НАБУ с 700 до 1000 человек) и о предоставлении возможности Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции проверять имущество должностных лиц, приобретенного до поступления на государственную службу.

Кроме того, Верховная Рада поддержала внесение изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах (предусмотрено, что учреждения высшего образования частной формы собственности имеют право свободного выбора языка обучения, который является официальным языком ЕС). Эти четыре закона уже подписаны президентом Владимиром Зеленским. Теперь их надо эффективно воплотить.

Также Верховная Рада 10 января приняла за основу правительственный законопроект "О добродетельном лоббировании" (регистрационный №10337). Это означает, что Украина ускорит свою евроинтеграцию, которая предусматривает приведение национального законодательства в соответствие с европейскими нормами.

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