ЕК сегодня представит переговорную рамку для вступления Украины, но вряд ли ее одобрят до июньских выборов в Европарламент.

Европейская комиссия во вторник предложит так называемую переговорную рамку, которая устанавливает основные принципы будущих переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз, в то же время, как пишет Politico, вряд ли ее одобрят в ближайшие несколько месяцев.

Отмечается, что после представления документов их должны обсудить и согласовать государства-члены ЕС.

"Дипломаты и официальные лица ЕС предупреждают, что соглашение между 27 европейскими столицами, необходимое для официального начала переговоров, вряд ли состоится до июньских выборов в Европарламент", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как напоминает издание, для некоторых стран ЕС, включая Австрию, было жизненно важно, чтобы прогресс по Украине и Молдове шел бок о бок с прогрессом относительно будущего вступления Боснии и Герцеговины.

Как отмечают европейские чиновники, во вторник Европейская комиссия даст положительную рекомендацию Боснии и Герцеговине о начале официальных переговоров о вступлении. Следующим шагом для лидеров ЕС является обсуждение рекомендации по Боснии и Герцеговине на встрече в Брюсселе на следующей неделе.

Европейская комиссия также планировала представить документ о внутренней подготовке блока к будущему расширению. Но согласно последней повестке дня Европейской комиссии, с которой ознакомилось POLITICO, этот документ, который изначально был запланирован на 27 февраля, теперь отложен до 20 марта.

Вступление Украины в ЕС

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС решили начать переговоры с Украиной о вступлении в Союз. Для этого они рекомендовали Еврокомиссии утвердить организационные аспекты для переговоров.

В середине января стало известно, что Еврокомиссия работает над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной. В частности, проводилась оценка принятия Верховной Радой законопроектов на выполнение необходимых шагов. Речь идет о внедрении Украиной рекомендаций Еврокомиссии, озвученных после предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление.

Вас также могут заинтересовать новости: