Принять участие в традиционном Радиодиктанте национального единства могут все желающие.

9 ноября, в День украинской письменности и языка, в Украине проведут традиционный Радиодиктант национального единства 2022.

Как сообщили на портале правительства, автор нынешнего текста - украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа Ирина Цилык. Будет читать текст народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

Радиодиктант национального единства-2022: как принять участие

Видео дня

Присоединиться к написанию Всеукраинского диктанта могут все желающие. Для этого нужно 9 ноября в 11:00 по киевскому времени включить:

Как проверить Радиодиктант национального единства 2022

10 ноября будет обнародован текст диктанта. Если вы хотите, чтобы ваш диктант проверили специалисты, вы можете:

Отправить бумажное письма по адресу: м. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты направления был не позже 10 ноября.

Сфотографировать или отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и направить его до 11:00 10 ноября на адрес rd@suspilne.media или через электронную форму для получения работ. Ее обнародуют на сайте ukr. 9 ноября.

День украинской письменности и языка

День украинской письменности и языка - праздник развития Государственного языка, который ежегодно отмечается в Украине 9 ноября.

Праздник был основан 9 ноября 1997 года, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал соответствующий Указ.

Дата выбрана не просто так - 9 ноября украинцы также отмечают День памяти Нестора Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия .

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