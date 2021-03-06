Архиепископ Константинополя и Нового Рима - Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Архиепископ Константинополя и Нового Рима - вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину на День независимости.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала в Facebook.

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"Отличные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа" вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости – по приглашению Владимира Зеленского", - сообщила Кравчук.

Она напомнила, что последний раз в Украине Варфоломей находился в 2008 году.

"Очень символично, что на праздновании Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей для обретения независимости и признания Украинского православия", - добавила депутат.

Томос для Украины: что было раньше

15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

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Автор: Виктория Токарева