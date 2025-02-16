Рассказываем, где можно быстро получить гражданство в Европе.

Для тех, кто собирается переехать жить за рубеж, вопрос гражданства - более, чем актуален. В большинстве стран ЕС гражданство не так-то просто быстро получить. Процесс можно ускорить, "купив" его. Рассказываем, в какой стране можно получить гражданство быстро и что это будет стоить.

В какой стране можно быстро получить гражданство ЕС

Если говорить о том, где в Европе можно быстро получить гражданство, то советуют обратить внимание на Мальту. Эта страна имеет быструю программу для получения гражданства в ЕС. Правда, стоить это будет недешево - гражданство можно "купить" в рамках "Мальтийской программы индивидуальных инвесторов".

Как быстро получить гражданство другой страны (Мальты):

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чтобы получить гражданство за 3 года, нужно сделать взнос в государственный фонд в размере 600 000 евро;

за 1 год - такой же взнос, но уже в размере 750 000 евро.

Кроме этого, нужно будет купить или взять в аренду дом/квартиру в стране и внести еще один благотворительный взнос - 10 000 евро. Удовольствие не из дешевых, но это сейчас один из самых быстрых вариантов среди стран ЕС.

Что дает гражданство Мальты? Те, кто имеют мальтийский паспорт, могут беспрепятственно посещать все страны ЕС, а также путешествовать без визы в свыше, чем 180 стран мира.

Есть и другие страны, где можно быстро получить гражданство ЕС (относительно быстро) - это Португалия и Греция. Здесь работает программа "Золотая виза" - тоже через инвестиции, но уже дешевле. В Португалии гражданство можно получить спустя 5 лет, в Греции - через 7 лет.

Более дешевым вариантом (если его можно считать таким) получения гражданства ЕС является брак с гражданином одной из стран, входящей в Европейский Союз. Но здесь есть одно "но": брак не должен быть фиктивным - и его, скорее всего, будут тщательно проверять.

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