Продавцы говорят, что украинцы не желают покупать продукты, произведенные в стране-агрессоре.

Вместо московской колбасы - киевская и чернобаевская. Вместо беларуского хлеба - атаманский. Украинцы не желают ничего покупать, что напоминает о стране-агрессоре.

Как говорится в сюжете ТСН, на государственном уровне два месяца назад появился запрет импорта любых товаров из России. Поэтому журналисты проверили в магазинах, все ли они на самом деле исчезли из продажи.

Так, в одном из маркетов была замечена российская зубная паста. И на ценнике было указано, что этот товар из РФ. Продавцы говорят, что украинцы не желают покупать продукты, произведенные в стране-агрессоре.

А вот с бытовой техникой сложнее: там есть стиральные машины и холодильники, произведенные в РФ. Все они - от иностранных производителей, заводы которых находились на территории России.

Отдельная история с товарами из Беларуси - их продажа не запрещена. Кстати, европейцы тоже бойкотируют российские продукты.

Ранее сообщалось, что даже во время войны на полках украинских магазинов и супермаркетов продаются российские товары. Некоторые из них произведены прямо в России, другие принадлежат юридическим лицам - гражданам России, но производятся в Украине.

Многие украинцы отказываются от покупки таких брендов, чтобы не спонсировать российский бизнес. Однако некоторые продукты, такие как детское питание, не имеют похожих по цене украинских аналогов. УНИАН назвал самые популярные бренды, которые принадлежат России.

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