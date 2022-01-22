9 января в селе Подгорье Ивано-Франковской области почти 4,5 тысячи человек спели колядку "Новая радость стала", установив тем самым рекорд по самому массовому исполнению коляды.

Резкая вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области может быть связана с установлением рекорда Украины по выполнению колядки 9 января 2022 года. Тогда в селе Подгорье почти 4,5 тысячи человек спели "Новая радость стала".

Об этом в интервью DW заявил гендиректор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, главный государственный санврач области Руслан Савчук.

"Недели две назад я делал предварительные прогнозы о росте заболеваемости. Однако, что он будет таким стремительным, стало очевидно после всех тех мероприятий, которые проводились для установления рекорда Украины по выполнению коляды. В них приняли участие более 4,5 тысячи человек, а по информации организаторов, еще где-то две тысячи не успели зарегистрироваться. Поэтому, ориентировочно, где-то 7 тысяч человек были там - без масок, без прохождения никакого температурного контроля и наличия сертификатов вакцинации. А затем проводился еще ряд праздничных мероприятий непосредственно в центре Ивано-Франковска, а также по районам", - заявил санврач.

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Отметим, 9 января в "Парке истории Земли Underhill" более 4 тысяч человек вместе спели колядку "Нова радість стала". Песню исполняли под сопровождение профессионального оркестра. Организаторы акции хотели побить рекорд, который был установлен в Дрогобыче в 2017 году. Тогда эту колядку спели одновременно 828 человек.

Напомним, 21 января состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого с 24 января 2022 года на территории Ивано-Франковской области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности.

Остальные регионы Украины пока находятся в "желтой" зоне карантина.

По состоянию на сегодня за сутки в Ивано-Франковской области зафиксировали 2284 новых больных коронавирусом.

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