Предыдущий рекорд установили в 2017 году.

В селе Подгорье Ивано-Франковской области зафиксировали самое массовое выполнение колядки "Новая радость стала".

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Украины.

9 января в "Парке истории Земли Underhill" более четырех тысяч человек вместе спели колядку "Новая радость стала". Песню исполняли под сопровождение профессионального оркестра.

Организаторы акции хотели побить рекорд, который был установлен в Дрогобыче в 2017 году. Тогда эту колядку спели одновременно 828 человек.

Читайте такжеВ Киеве прошла акция "Скажи Путину нет" (фоторепортаж)"И это оказалось вполне по силам - официальные результаты показали рекордные 4 471 участников, которые одновременно выполнили колядку "Новая радость стала", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Житомире в рамках международной акции около 100 человек спели известную колядку.

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