Черногоренко заявила, что вероятнее всего в таком направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека.

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения работают над внедрением электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК).

"Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как внедрить электронные направления на ВВК через "Резерв+" как для военнообязанных, так и для действующих бойцов", - рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии УП.

Она заявила, что скорее всего в таком направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека.

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Также Минобороны работает с Минздравом над созданием электронной системы для военных врачей, в которой будет отображаться вся информация о лечении бойцов. Черногоренко отметила, что сейчас такие данные можно получить в центральной базе любых госпиталя или больницы, если сделать запрос.

По ее мнению, необходимо создать отдельную базу с историями лечения или реабилитации бойцов для удобства работы военных врачей и такой механизм планируют внедрить до конца 2024 года.

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Стать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту жительства возможно, но при определенных условиях. Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук.

По его словам, если вы сменили место жительства, то в течение определенного времени (обычно 7 дней) вы обязаны сняться с воинского учета по старому месту жительства и встать на учет по новому.

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