Человек может не знать, что у него возникнут обязательства перед государством.

В Украине начали рассылать повестки через "Укрпочту", однако в случае неправильного оформления повесток у военнообязанных могут возникнуть большие проблемы. Об этом сказал народный депутат Игорь Фрис (член франции политической партии "Слуга народа") в эфире телеканала "Новости.Live".

Депутат сказал, что если почтовая служба в процессе отправки повесток будет отмечать, что лицо не проживает по своему адресу, то для этого лица будет "большая беда", потому что появится основание для открытия исполнительного производства, ареста счетов и недвижимости.

"Может возникнуть огромный коллапс в самой системе, когда почта не будет справляться с доставкой подобных повесток, когда доставка таких повесток, или их не доставка, будет несоответствующим образом оформлена, о чем лицо даже и знать не будет, но одновременно с этим у него возникнут соответствующие обязательства перед государством, и я ожидаю, что здесь может произойти огромная проблема для целого общества", - подчеркнул Фрис.

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Как сообщает издание Ukrainian Military Pages, "Укрпочта" получила около 6 тысяч повесток по вызову военнообязанных в ТЦК. Соответственно, началась рассылка первых 6000 повесток без участия ТЦК

В частности, повестки, сгенерированные Реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников территориальных центров комплектования ВСУ, о чем свидетельствует специальный QR-код, были распечатаны Укрпочтой и теперь направляются по домашним адресам военнообязанных заказными почтовыми отправлениями.

На явку в ТЦК предоставлено 14 дней.

Мобилизация в Украине - повестки по почте

В августе 2024 года стало известно, что украинцам начали присылать повестки по почте. Резервистам и военнообязанным направляются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом на адрес, который указало лицо в территориальном центре или же по последнему месту регистрации. Повестка будет считаться надлежащим образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-то причинам не смог ее получить.

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