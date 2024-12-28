Благодаря такому решению некоторые иностранцы-волонтеры станут более защищенными в стране.

Иностранцы, которые помогают украинским военным отбивать российскую агрессию, смогут получить вид на жительство в Украине по новому механизму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности правительство утвердило порядок выдачи вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые не менее шести месяцев помогают Силам обороны Украины.

В документе определяется:

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механизм получения информации об иностранцах, которые помогают военным в зоне боевых действий;

содержание обращения иностранца;

сроки рассмотрения обращения Минобороны и МВД;

подтверждение факта помощи командиром воинской части;

перечень документов для Государственной миграционной службы.

"Благодаря решению Правительства более защищенными станут те иностранцы-волонтеры, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и других видов помощи. Также это Постановление усиливает защиту иностранцев, которые находятся непосредственно в районах ведения боевых действий, и совместно с нашими подразделениями выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев", - объяснил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Помощь ВСУ - последние новости

Как писал УНИАН, Уманский горсовет передал ВСУ советский танк Т-34 и пушки, которые ранее были памятниками. Известно, что оружие сняли в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национально-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Также сообщалось, что Литва передала Украине боевой самолет L-39ZA "Альбатрос". В Литве такие штурмовики использовались с целью подготовки офицеров по управлению истребителями, чтобы обеспечивать боевую готовность пилотов.

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