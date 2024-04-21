Предоставленный литовской стороной борт можно использовать для подготовки офицеров по управлению истребителями.

Продолжается война в Украине, и Литва передала Вооруженным силам нашего государства легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос".

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы в сети X. В частности, 20 апреля в Украину прибыла еще одна партия военной помощи из Литвы. "Мы доставили Вооруженным силам Украины разобранный легкий штурмовой самолет L-39ZA Albatros", - говорится в сообщении.

Также сказано, что в Литве такие штурмовики использовались с целью подготовки офицеров по управлению истребителями, чтобы обеспечивать боевую готовность пилотов.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве энергетики Литвы предложили разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование на нужды украинской энергосистемы.

Также Литва поддержала инициативу Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и выделяет на это средства. Литва выделила 35 млн евро на снаряды для Украины.

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