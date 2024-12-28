Сухопутные дроны уже занимаются эвакуацией и транспортируют боекомплект на передовую.

Силы обороны Украины впервые провели успешную атаку на Харьковском направлении исключительно с использованием дронов. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, этот бой является испытанием, но в ведении таких "роботизированных схваток" - большая перспектива.

"Дело в том, что невозможно просто так взять и использовать все эти средства. Это должна быть соответствующая подготовка, которая проводится с согласованием соответствующего офицерского командного состава. То есть об этом было заранее известно соответствующим персоналиям, и все это было спланировано. Это один из таких испытательных этапов", - сказал Коваленко.

Как отметил аналитик, в медийном пространстве много рассказывают о воздушных и морских дронах, но и сухопутные дроны выполняют очень важную роль. Например, с их помощью осуществляют дистанционное минирование - размещают противотанковые мины ТМ-62 по дорогам, полям и тому подобное.

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"Они (сухопутные дроны - УНИАН) даже занимались эвакуацией, дистанционной транспортировкой боекомплекта... - не человек или транспортное средство отправлялись на позицию, чтобы передать боекомплект подразделению, которое там находится и держит огневую точку, а дрон", - пояснил обозреватель.

Он добавил, что сейчас эти дроны уже являются и полноценным средством поражения, которое использует стрелковое оружие. По мнению Коваленко, в перспективе будет совершенствоваться слаженная работа сухопутных и воздушных дронов.

Коваленко напомнил, как российские оккупанты в 2022 году большими механизированными колоннами, "танковыми кулаками" прорывали оборону ВСУ, а на трассах их останавливали украинские военные противотанковыми ракетными комплексами - "Джавелин", NLAW, "Стугна-П".

"Это был первый этап уничтожения российской механизированной компоненты... Второй этап мы весной видели, как начинали работать FPV-дроны с элементами сброса, то есть такие себе мини эрзац бомбардировщики, которые сбрасывают на российскую бронетехнику взрывные устройства", - сказал Коваленко.

Эксперт уверен, что в 2025 году будет больше таких штурмовых действий ВСУ как на Харьковщине - боев, во время которых привлекают не непосредственно личный состав, а дроны. Это позволит значительно уменьшить количество потерь в живой силе и повысить уровень эффективности противодействия оккупантам.

Уникальный штурм роботами - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, недавно бригада Национальной гвардии Украины провела уникальную операцию с использованием наземных и воздушных беспилотников для штурма российских позиций на Харьковщине.

Во время этой операции привлекли десятки единиц роботизированной и беспилотной техники, действовавших одновременно на узком участке фронта, - дроны для наблюдения и минирования, наземные взрывные работы и вооруженные наземные работы.

Говорилось, что операция стала свидетельством высокого уровня технологической подготовки украинских военных.

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