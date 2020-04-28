Возвращение украинцев из плена: Ермак и Денисова обсудили с родственниками пленников в ОРДЛО процесс освобождения

Участники встречи договорились об активной коммуникации для анализа всей имеющейся информации, чтобы максимально наладить логистику процесса возвращения людей из плена.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудили с родственниками удерживаемых в ОРДЛО процесс возвращения украинцев из плена.

Об этом Денисова сообщила в своем Telegram-канале.

"Только что закончили встречу с участием руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с семьями граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - заявила она.

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По словам Денисовой, участники встречи акцентировали внимание на двух основных шагах, которые в ближайшие дни должны быть реализованы, - "создание рабочей группы при Офисе президента Украины, куда будут входить родные наших пленных сограждан; начало работы комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах" .

Также омбудсмен сообщила, что будет выступать с инициативой скорейшего принятия закона "О статусе пленных".

Кроме того, на встрече был затронут вопрос о финансовой помощи семьям граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Процесс переговоров продолжается. Такие онлайн-встречи проводят еженедельно в рамках работы ТКГ. Напоследок договорились об активной коммуникации для анализа всей имеющейся информации, чтобы максимально наладить логистику процесса возвращения наших граждан из плена", - отметила Денисова.