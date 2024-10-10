По его словам, нужно понимать, что мы противостоим врагу, который численно превосходит нас и людьми, и техническими средствами.

В Украине необходимо урегулирование вопроса демобилизации. Однако пока арифметически говорить о ней достаточно сложно. Об этом заявил военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский в эфире "Киев 24".

"Я общаюсь со многими военными, и они говорят: если бы каждый из нас сказал, что мы берем и снимаемся полностью с обороны какого-то украинского города, и поехали себе по домам, потому что мы считаем, что надо, чтобы мы были демобилизованы? Все же у нас есть определенная дисциплина, иерархия в командовании", - пояснил он.

Боровский утверждает, что верховным главнокомандующим является президент и он у нас "сегодня имеет фактически подконтрольную себе фракцию в парламенте".

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"Например, президент мог бы каким-то образом посодействовать в урегулировании и наведении справедливости в вопросе демобилизации и освобождении военнослужащих, которые действительно уже полностью отдали весь свой долг, потенциал, здоровье на защиту Родины. Их все же можно было бы отпустить на отдых", - сказал юрист.

Вместе с тем, по его словам, нужно понимать, что мы противостоим врагу, который численно превосходит нас и людьми, и техническими средствами. Боровский отметил:

"Поэтому, к сожалению, пока о демобилизации, думаю, арифметически говорить достаточно сложно".

Кроме того, он пояснил, Уголовный кодекс предусматривает, что за дезертирство, совершенное в условиях военного положения, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

"Однако, при избрании любого вида наказания и объема этого наказания судья, пользуясь своим собственным убеждением, может принимать во внимание обстоятельства совершения преступления. Это могут быть смягчающие или отягчающие обстоятельства", - сказал юрист.

Случаи СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, 21 сентября военнослужащий 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или своего 25-летия. Мужчина объяснил это желанием донести до власти и общества необходимость демобилизации.

Многие военные осудили поступок Гнездилова. Так сержант 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Юрий Сиротюк, что дезертир совершил самое тяжелое преступление, которое можно представить во время войны. По словам Сиротюка, самое отвратительное в этом всем - пропаганда дезертирства со стороны Гнездилова.

Гнездилову уже сообщили о подозрении. Мужчину обвиняют в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Также Боровский считает, что 95% случаев самовольного оставления частей военными случаются из-за конфликта между бойцом и командиром, который дает "невероятные приказы". Отвечая на вопрос о самовольном оставлении военными частей, и действительно ли военные, которые впервые совершили СВЧ, начали возвращаться на фронт вместо заключения, он отметил, что пока не может говорить о такой тенденции, но в целом такой механизм введен, он действует.

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