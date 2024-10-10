Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Бойцу 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергею Гнездилову, который раскритиковал отсутствие мобилизации и публично объявил о самовольном оставлении части, сообщили о подозрении.

Об этом пишет Суспільне, ссылаясь на заявление адвоката военнослужащего Александра Шадрина. Он сообщил, что вскоре суд изберет Гнездилову меру пресечения.

Напомним, что мужчину обвиняют в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

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Публичное СЗЧ

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Гнездилов опубликовал пост, в котором раскритиковал отсутствие демобилизации. Он объявил о самовольном оставлении части до установления четких сроков службы или своего 25-летия.

Поступок военного вызвал бурные споры в сети. Его бригада сообщила о начале служебного расследования, а Оперативное командование "Запад" призвало украинцев "защищаться, а не заниматься общественным активизмом". В заявлении также говорилось, что случаи СЗЧ снижают эффективность самих бригад.

Вчера ГБР сообщило об открытии уголовного производства относительно дезертирства военнослужащего. Известно, что Гнездилова задержали.

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