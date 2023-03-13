Ведется расследование из-за отказа около 80 военнослужащих выполнять приказ.

В Одесской области расследуется факт отказа около 80 военнослужащих выполнять приказ ехать на фронт.

Как сообщил УНИАН заместитель руководителя Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Андрей Коцюба, часть военных одного из отдельных батальонов территориальной обороны Одесской области отказались выполнять приказ командования.

"В частности, в феврале подразделение получило приказ о передислокации с одного места на другое, но около 80 военных открыто отказались его выполнять – отказались прибыть на другое место сосредоточения. Бойцы сделали это трижды, последний раз - в присутствии работников правоохранительных органов", - сказал Коцюба.

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Он подчеркнул, что каких-либо оснований для невыполнения приказа у военных не было.

Работник прокуратуры также рассказал УНИАН, что сейчас Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения (арест) для 13 военных, среди них – местный депутат, исполнявший обязанности командира стрелкового отделения. Среди" отказников " было определенное количество бойцов, подчиненных ему.

"Сейчас осуществляется досудебное расследование по ч. 4 ст. 402 УК. Проводятся следственные действия, допросы, изучаются соответствующие документы и тому подобное", - отметил Коцюба.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о депутате Раздельнянского городского совета, который избирался от уже запрещенной политсилы "ОПЗЖ" Владимире Нестерове. По данным источника, он вместе с другими "отказниками" не захотел ехать в зону активных боевых действий.

Война в Украине - что известно

В Генеральном штабе ВСУ 13 марта сообщили, что российские оккупанты ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Шахтерском направлениях. При этом россияне несут серьезные потери.

При этом в Генштабе рассказали, что защитники Украины за минувшие сутки отбили более 100 атак захватчиков.

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