Эти бронежилеты предназначаются для собак, которых будут привлекать на службу в опасных районах.

Полицейские-кинологи из США передали украинским пограничникам бронежилеты для служебных собак.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что за рубежом в служебных собак полицейских, пограничников и саперов обязательно есть бронежилеты.

"Поэтому теперь и наши четвероногие помощники, которых будут привлекать на службу в опасных районах, тоже будут защищены. Такой жилет способен защитить собаку от обломков, огнестрельного, холодного оружия, ударов камнями и палками и при этом не мешают двигаться", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине есть песик Патрон, который помогает черниговским саперам разминировать деоккупованные территории. Патрон после вторжения РФ стал сапером и покорил сердца украинцев. При этом Патрон вовсе не служебный пес. Два года назад руководитель пиротехнической группы Черниговщины подарил его своему сыну. Пес имеет родословную, его готовили для выставок и соревнований. Однако с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину Патрон стал сапером. Он с детства изучал разные запахи пороха, но намеренно его разминировщиком не делали.

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