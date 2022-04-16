Привлечь всех одновременно возможности нет.

Десяток тысяч граждан Украины согласились помогать спасателям разбирать завалы и убирать улицы в разрушенных российскими оккупантами городах.

Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, добровольцев-спасателей уже более 10 тысяч.

"Именно столько людей зарегистрировались на сайте ГСЧС, чтобы помогать восстанавливать страну", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что сейчас волонтеры работают на Киевщине, в частности в местах, где разминированы территории.

"В основном это поисковые работы, уборка улиц от строительных материалов, разбор завалов", - добавили в ГСЧС.

По состоянию на 11 апреля было известно, что более 8 тысяч граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями. Более половины желающих - из Киева и Киевской области.

Добровольцев предупреждают, что привлечь всех одновременно возможности нет, поскольку это опасно - территория, где были обстрелы, часто бывает заминирована.

"Вместе с этим, из-за минирования населенных пунктов и экосистем войсками Российской Федерации, органы местной власти и самоуправления не могут привлечь всех, пока не будут проведены работы по очистке территорий и домов от взрывоопасных предметов", - отметили в ГСЧС.

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