Парламент поддержал создание Системы учета лиц, пострадавших от российской агрессии и Реестра сведений о депортированных детях.
Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов в Telegram. Он отметил, что за закон под регистрационным номером 10256 проголосовали 297 депутатов.
В Систему учета будут вноситься данные о причиненном вреде жизни и здоровью украинцев, в частности из-за:
- гибели, пропажи без вести;
- травмы или повреждения здоровья;
- сексуального насилия;
- пыток, пленения;
- потери доступа к медицинским, социальным или образовательным услугам;
- внутреннего или внешнего перемещения.
"Целью создания Системы учета является внедрение единой базы данных пострадавших для определения объемов необходимой им поддержки, а также для ускорения получения информации о причиненном вреде из других государственных реестров. Подать заявление в Систему можно будет через Портал Дія или мобильное приложение", - детализировал Фролов.
Нардеп добавил, что это станет первым шагом к созданию эффективной системы поддержки пострадавших лиц, что позволит фиксировать причиненный ущерб и оперативно оказывать помощь гражданам.
Убытки от войны
Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии могут сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія".
Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые РФ должна заплатить за все разрушения и преступления в Украине.