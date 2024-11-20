Также будет вестись Реестр сведений о депортированных детях.

Парламент поддержал создание Системы учета лиц, пострадавших от российской агрессии и Реестра сведений о депортированных детях.

Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов в Telegram. Он отметил, что за закон под регистрационным номером 10256 проголосовали 297 депутатов.

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В Систему учета будут вноситься данные о причиненном вреде жизни и здоровью украинцев, в частности из-за:

гибели, пропажи без вести;

травмы или повреждения здоровья;

сексуального насилия;

пыток, пленения;

потери доступа к медицинским, социальным или образовательным услугам;

внутреннего или внешнего перемещения.

"Целью создания Системы учета является внедрение единой базы данных пострадавших для определения объемов необходимой им поддержки, а также для ускорения получения информации о причиненном вреде из других государственных реестров. Подать заявление в Систему можно будет через Портал Дія или мобильное приложение", - детализировал Фролов.

Нардеп добавил, что это станет первым шагом к созданию эффективной системы поддержки пострадавших лиц, что позволит фиксировать причиненный ущерб и оперативно оказывать помощь гражданам.

Убытки от войны

Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии могут сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія".

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые РФ должна заплатить за все разрушения и преступления в Украине.

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