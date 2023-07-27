Речь идет об утраченном еще в 2014 году имуществе.

Группа "Нафтогаз" привлечет услуги американской расследовательской компании K2 Integrity чтобы выполнить решение Гаагского трибунала и взыскать с России 5 млрд долларов компенсации за захваченное имущество "Нафтогаза" в Крыму. Об этом говорится на сайте НАК "Нафтогаз Украины".

"Команда K2 поможет осуществить поиск российских коммерческих активов, на основе которого мы будем планировать дальнейшую стратегию принудительного взыскания с России компенсации. Верю, что путь, который мы проходим, станет примером для других компаний, пострадавших от российской агрессии",- отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Дело утраченных активов в Крыму

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить 5 млрд долларов компенсации за убытки и утраченное в 2014 году имущество "Нафтогаза" в Крыму.

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Речь идет о дочерней компании "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз". Она потеряла основные активы (буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Стоит отметить, что проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

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