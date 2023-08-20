Враг пытался реализовать безуспешные наступательные действия в районе Синьковки.

Оккупанты продолжают попытки реализовать наступательные действия на разных участках фронта. Сегодня соответствующие маневры за оккупантами фиксировали в районе Синьковки Харьковской области.

Это Купянское направление, уточнил Генштаб в вечерней сводке. Там констатировали, что несмотря на такие попытки, россияне успеха в своем "наступлении" не имели.

"На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области", - говорится в заведении.

Также на Купянском направлении армия РФ обстреляла из артиллерии населенные пункты Тополя, Масютовка, Кисловка, Берестово.

По данным Генштаба, всего за сутки ВСУ провели 22 боевых столкновения с врагом.

На Волынском и Полесском направлениях фронт "стабильный" - оперативных изменений ситуации нет. В то же время на Северском и Слобожанском направлениях россияне обстреляли из авиации район юго-западнее Искрысковщины (Сумская область). Также из минометов и артиллерии оккупанты "накрыли" обстрелами более 20 населенных пунктов: Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Новоалександровка Сумской области и Ветеринарное, Избицкое, Гатище, Волчанск, Вильча Харьковской области.

На Лиманском направлении от обстрелов россиян пострадали 15 населенных пунктов. Среди них: Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области. Авиация врага била по 4 районам Донецкой области: в районе Шейковки, Терновок, Пискуновки и Веселого.

На Бахмутском направлении россияне также пытались наступать в районе Курдюмовки Донецкой области, однако ничего не достигли. Из авиации били по Веселому, Клещеевке и Курдюмовке. Артиллерия врага "отработала" по 20 населенным пунктам: среди них Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись шесть населенных пунктов: Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ также сдержали наступление армии РФ. Там оккупанты реализовали авиаудары в районе Красногоровки Донецкой области. Населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Курахово, Катериновка, Новомихайловка россияне обстреливали из артиллерии.

Еще три направления - Шахтерское, Запорожское и Херсонское оккупанты атаковали авиацией в районе Старомайорска, в районе Работино и в районах Ольговки и Садового соответственно.

На Шахтерском направлении россияне били из артиллерии по Водяному, Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве, Благодатному, Урожайному; на Запорожском направлении - пострадали более 30 населенных пунктов. А именно, Новодаровка, Красный Колодец, Малая Токмачка, Орехов, Работино.

На Херсонском направлении "артиллерийский счет" РФ на десяток населенных пунктов меньше: враг бил по Новодмитровке, Бериславе, Тягинке, Токаревке, Понятовке, Антоновке Херсонской области и в целом обстрелял 20 н. п.

Со своей стороны ВСУ продолжают наступление на двух направлениях фронта.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - указал Генштаб.

ВСУ устроили новые неприятности оккупантам

Напомним, в эти сутки авиация Украины метко ударила по 9 районам скопление "живой" силы и техники оккупантов. Генштаб уточнил, что во время этих атак наши пилоты уничтожили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства РФ. В ответ россияне 22 раза атаковали позиции ВСУ и населенные пункты нашего государства.

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