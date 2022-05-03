Приют в доме нашли переселенцы из Чернигова, Харькова и Донбасса.

Семья из Буковины предоставила убежище в своем доме более 200 переселенцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Для того, чтобы принять такое количество людей, хозяева наскоро доделали ремонт и обустроили необходимые спальные места. При этом людям, которые бежали из-под обстрелов, предоставляют не только крышу над головой, но и устраивают для них праздники. К примеру, здесь уже даже успели справить свадьбу, а также отпраздновать день рождения.

Приют в доме нашли переселенцы из Чернигова, Харькова и Донбасса.

Как сообщал УНИАН, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о создании сайта, который поможет переселенцам найти бесплатное жилье. На сайте есть карта, на которой можно посмотреть, сколько мест есть в области для бесплатного расселения, а также найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно.

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