Проект запустили Офис президента совместно с "Укрзализныцей" и при поддержке Минцифры.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о создании сайта, который поможет переселенцам найти бесплатное жилье.

Об этом говорится в Telegram-канале Федорова.

"На портале "Там, где вас ждут" можно найти жилье и получить гуманитарную помощь в пределах всей Украины. Проект запустили Офис президента совместно с "Укрзализныцей" и при поддержке Минцифры", - отметил Федоров.

На сайте есть карта, на которой можно посмотреть, сколько мест есть в области для бесплатного расселения, а также найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно.

"Сотрудники железной дороги оперативно будут искать временное жилье украинцам, прибывшим эвакуационными поездами, а также вместе с местными органами власти будут сопровождать людей к месту расселения", - добавил Федоров.

Отмечается, что на вокзалах Киева, Харькова, Одессы, Запорожья и Лозовой работники "Укрзализныци" будут регистрировать в системе граждан, которые эвакуируются, и помогать с поселением.

Как сообщал УНИАН, в марте Минцифры запустило официальный сайт для криптодонатов Aid For Ukraine для перевода средств на помощь Украине в криптовалюте.