Порты Николаев, Очаков, Херсон не работают, потому что их работа заблокирована врагом, отметил эксперт.

Сейчас российские оккупанты контролируют 80% морского побережья Украины и основные судоходные пути.

По словам капитана первого ранга запаса, экс-заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, в то же время в Черном море определенное затишье из-за удачной работы дронов Сил обороны. "В море - определенное затишье, потому что Силы обороны, благодаря массовому применению морских дронов, заставили противника "закрыть" корабли в пунктах базирования", - рассказал он в эфире телемарафона.

В частности, новые боеспособные корабли ЧФ РФ находятся в Новороссийске (Россия), где враг максимально увеличил меры безопасности, подтянул системы противовоздушной обороны, привлекает авиацию для того, чтобы охотиться за украинскими морскими дронами.

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Как пояснил специалист, сейчас это оккупантам удается достаточно эффективно, хотя и стоит очень дорого:

"Самое негативное то, что именно с севера оккупированного Крыма Российская Федерация ежедневно наносит удары, в частности, ракетами "Искандер-М", по Одесскому и Николаевскому портам, портам "Черноморск" и "Южный".

Также он обратил внимание на то, что российская армия сейчас контролирует большую часть морского побережья Украины.

"Надо отметить, что 80% нашего побережья остается под контролем противника и с этим надо что-то делать. Кроме того, противник продолжает блокировать основные пути судоходства из наших основных портов - Одесского, "Южного" и "Черноморского". Существует морской коридор - "дорога жизни", но она идет через прибрежные воды наших соседей (в частности, Румынии, - УНИАН). Надо открывать нормальные пути", - констатирует эксперт.

Он отмечает, что даже порты, которые контролирует Украина - Николаев, Очаков, Херсон - сейчас не работают, потому что их работа заблокирована врагом. Это связано с тем, что противник имеет соответствующие подразделения, в частности, на Кинбурнском полуострове, который находится на территории Николаевской и Херсонской областей. Как отметил Рыженко, если в этих портах происходит навигация, россияне применяют оружие - наносят удары по этим направлениям.

"Этот вопрос надо решать... Думаю, что Силы обороны как раз соответствующие меры для этого планируют", - предположил Рыженко.

В то же время он отметил, что в Черном море противник находится в стадии операционного сковывания - корабли на дежурство в море почти не выходят. "Для сравнения - два года назад в море ежедневно находилось 40-50 кораблей РФ", - сказал Рыженко.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина не отказалась от своих планов ударить по Крымскому мосту, и Россия вынуждена прилагать максимальные усилия, чтобы его защитить.

По его словам, ситуация на полуострове далеко не спокойная, и это указывает на то, что временно оккупированный Крым не остается без внимания Сил обороны. Решение по атаке на Керченский мост будет принято высшим военным командованием.

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