В ВМС заявили, что решение об атаке будет принимать высшее военное командование.

Украина не отказалась от своих планов ударить по Крымскому мосту, и Россия вынуждена прилагать максимальные усилия, чтобы его защитить. Об этом Укрфинформу заявил представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, ситуация на полуострове далеко не спокойная и это указывает на то, что временно оккупированный Крым не остается без внимания Сил обороны.

"Наблюдаются периодически в информационном пространстве кейсы о том, что в Крыму неспокойно... Конечно, они (россияне - УНИАН) вынуждены тратить огромные ресурсы для того, чтобы реагировать на наше "внимание". И так же они вынуждены максимальные усилия прилагать для сохранения этой незаконной пристройки к Крыму. В этом смысле Украина не отказывалась от своих планов, и мы делаем все возможное для того, чтобы их реализовать", - сказал Плетенчук.

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По его словам, решение об атаке на Керченский мост будет принято высшим военным командованием. Однако уже сегодня противник вынужден сосредотачивать значительные силы для охраны моста.

"Россиянам приходится задействовать множество систем ПВО вокруг моста и другие виды вооруженных сил, включая Росгвардию, чтобы поддерживать так называемый контртеррористический режим", - уточнил Плетенчук.

Он добавил, что хотя Россия не может использовать Керченский мост для военной логистики, сооружение остается для нее важным символом.

"Мост не выполняет своего основного назначения - полноценного железнодорожного обеспечения военной логистики. Для россиян важен сам факт его существования как символа имперской политики. Даже не имея возможности транспортировать тяжелую технику и топливо, они продолжают цепляться за мост как за один из сакрализованных символов", - отметил Плетенчук.

Говоря об альтернативных логистических маршрутах врага, Плетенчук отметил, что информации о запуске железнодорожного сообщения от Ростова до Джанкоя сейчас нет.

"Подтвержденной информации, что они соединили Ростов с Джанкоем, как декларировали, нет. Там и раньше была железная дорога. То, что они ее восстановили, не означает, что они сейчас могут перебрасывать по суше в Крым все необходимое", - пояснил он.

Плетенчук также отметил, что после ударов по паромным переправам эта логистика стала недоступной для российских войск на юге, а недавно в Феодосии произошел пожар на нефтяном терминале.

"Все эти элементы российской военной логистики сейчас эффективно не функционируют", - резюмировал Плетенчук.

Ситуация вокруг Крымского моста

Недавно представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, что незаконно построенный Россией Крымский мост до сих пор не уничтожен потому, что у ВСУ есть приоритетность целей. Также мешают определенные мероприятия, которые проводит противник.

Сейчас в Черном море, по его данным, российские оккупанты проводят комплексные мероприятия, чтобы сохранить остатки своего Черноморского флота и защитить Крымский мост. В Черном море на дежурстве находится одна подводная лодка, которая вероятнее всего выполняет задачи по охране пункта базирования ЧФ РФ в Новороссийске. Кроме того, россияне продолжают обеспечивать дополнительным ограждением незаконно построенный Крымский мост.

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