Предусматривается освобождение от сбора за оформление утраченных и похищенных паспортов.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о предстоящих изменениях в нормативной базе по паспортным документам для внутренне перемещенных и депортированных лиц.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Сейчас такое время, когда власти должны действовать как подразделение быстрого реагирования. Именно об этом сегодня шла речь на межведомственном совещании о паспортных документах для ВПЛ и депортированных", - рассказала Верещук.

Она добавила, что получения документов ожидают сотни тысяч граждан в Украине и за рубежом.

"Надо все максимально ускорять и упрощать. По крайней мере на период военного времени", - подчеркнула вице-премьер.

Так, сообщила Верещук, представители причастных ведомств и депутаты договорились как можно быстрее изменить нормативную базу следующим образом: "Если человек потерял паспорт, то соцвыплаты осуществляются по справке от ГМС, пока не оформят паспорт. Освободить от сбора за оформление утраченных и похищенных паспортов. Если сейчас технически невозможно обеспечить электронную подпись в паспортном чипе, то паспорта будут выдаваться без электронной подписи".

Кроме того, речь идет о том, что если в другой стране нет украинского консула, то оформлением документов на возвращение в Украину будет заниматься Государственная миграционная служба Украины. Это должно способствовать ускорению оформления.

Как сообщал УНИАН, 10 июня представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабинет министров ввел экспериментальный проект по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу украинцам, которые находятся за пределами Украины.