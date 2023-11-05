Мужчина, семью которого убили на Пасху, пошел на войну, чтобы защищать страну от захватчиков.

На фронте погиб Юрий Глодан, семью которого российская ракета убила в комплексе "Тирас" в Одессе в апреле 2022 года.

О гибели мужчины в социальных сетях сообщили люди, которые были с ним знакомы, среди них - предприниматель Александр Яковенко.

"Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. Юра - муж, отец, воин, пекарь и коллега в проект Make My Cake, Одесса, где я совладелец. Именно он делал известные в Одессе пасхи от нашей кондитерской - этот день (когда погибла семья – УНИАН) был его первым выходным, он вышел в магазин, когда вернулся, его мир был разрушен", - написал Яковенко.

Он напомнил, что 23 апреля 2022 года, в семью Юрия пришел "русский мир" - российская ракета разрушила жилой комплекс "Тирас" в Киевском районе Одессы. Тогда вместе с маленькой доченькой мужа погибли его жена и теща.

"Трагедия отобрала жизнь трехмесячной Киры Глодан, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы - это семья Юры. Он поступил, как достойный человек украинской нации - пошел в ВСУ, сначала - "Азов", потом - 3-я штурмовая... Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою нацию. Светлая память, человек с большим сердцем ... История украинской семьи", - констатирует Яковенко.

Он подчеркивает, это все, что происходит сейчас в Украине, - центр Европы 21 века. Согласно переписке с неизвестными людьми, скриншот которой обнародован, Глодана опознали по крестику, который тот носил.

Прямо сейчас в социальных сетях люди публикуют фотографии Юрия Глодана, на которых он счастлив – с женой и дочерью.

"Тогда Юрия уберегло то, что он вышел в это время в магазин... Сегодня стало известно, что он погиб... Больно невероятно...",- пишут люди.

О гибели Глодана также сообщил глава Одесской ОВА

"На фронте погиб одессит Юрий Глодан. На Пасху 2022 российские террористы убили его семью: трехмесячную дочь, жену и тещу. После страшной потери Юрий пошел в ряды ВСУ. Потеряв самое дорогое, он погиб, защищая нас с вами", - отметил Кипер.

Ужасный удар по Одессе 23 апреля 2022 года.

23 апреля 2022 года Одесса подверглась ракетному удару. Были повреждены два жилых дома, один из них - 16-этажный комплекс "Тирас". Погибли 8 человек, среди которых семья пекаря Юрия Глодана - 3-месячная, ее мама и бабушка. Этот ракетный удар получил большой резонанс. Люди писали, что только в одной квартире погибло три поколения. Еще почти 20 человек тогда получили ранения.

В тот же день одна из ракет попала на территорию кладбища, где было разрушено более 1 тыс. кв. м территории. Тяжелые ранения получила женщина, которая убирала могилы.

Впоследствии в Одесской областной прокуратуре отметили, что ракетный удар по жилому комплексу "Тирас" стал одним из самых резонансных. Говорилось, что по этому делу уже завершен комплекс взрывотехнических экспертиз и установлены лица из числа командиров военных подразделений Вооруженных сил РФ, которые отдавали приказы.

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