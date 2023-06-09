Помощь от волонтерского штаба получили сразу несколько военных подразделений.

Волонтеры "Украинской команды" привезли дроны, тепловизоры и другое оборудование в расположение трех бригад, которые находятся на передовой. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Украинская команда" сегодня снова на передовой. Привезли хлопцам разведывательные беспилотники Mavic и дроны-камикадзе. Также передали им тепловизоры, о которых они просили, и системы Starlink. Эти вещи очень нужны на передовой. Потому что сейчас наши ребята идут вперед. А "Украинская команда" помогает им еще лучше бить врага", – сказал руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

Помощь от волонтерского штаба получили сразу несколько военных подразделений: 4-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ и 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев, отметили в "Украинской команде".

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Ранее сообщалось, что "Украинская команда" проводит сбор на 100 дронов-камикадзе, которые вместе с килограммом взрывчатки передают врагам "взрывные послания" от украинцев, которые донатят на дроны. Также сообщалось, что "Украинская команда" передала 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi Pajero, который легко преодолевает бездорожье. А отдельной механизированной бригаде ДУК "Правый сектор" – колеса для десятков военных машин.