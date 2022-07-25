Волонтерский штаб "Украинская команда" передал украинским защитникам на передовой квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, а также более тонны медикаментов для раненых воинов в Харьков и Днепр.

Об этом заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Продолжаем помогать нашим защитникам освобождать Украину от рашистского нашествия. Тернопольская команда и Николай Люшняк передали землякам на передовую тепловизионный прицел. Для подразделения связистов на Донбассе передали летние панамы и другое обмундирование. Для другого подразделения – квадрокоптер и 33 пары удобной обуви. Для подразделения ТрО, которое отправляется в одну из горячих точек, переданы продукты длительного хранения и средства гигиены", - сообщил Палатный.

По его словам, волонтеры также помогают военным госпиталям и больницам, где лечат гражданских, пострадавших от обстрелов российской армии.

"Львовская команда передала в Днепровский полевой госпиталь и Добровольческий военный батальон города Харькова тонну медикаментов от партнеров из Италии и Польши. Военный госпиталь в Хмельницком получил хирургический инструмент и медицинские средства. Протезы, перевязочные материалы и медпрепараты Тернопольская команда передала в Теребовлянскую городскую больницу. Хмельницкая команда в партнерстве с БО "Сильні Разом" и "Штаб 4.5.0" передали в Николаев для пациентов госпиталя пеленки и подгузники. 225-му батальону 127-й бригады ТрО, который защищает Украину в Харьковской области, переданы медикаменты и средства гигиены", - отметил Палатный.

Также он сообщил, что хмельницкие волонтеры передали 350 кг муки волонтерам Самчиковской громады, которые ежедневно пекут для украинских защитников домашние пироги. Для пожилых людей – переселенцев из Херсонской области приобрели средства гигиены, для переселенцев, о которых заботится приход Святого Пантелеймона и гуманитарный хаб в театре им. Старицкого, собрано более полутонны одежды, средств гигиены и т.п. Сумская команда и Дмитрий Лантушенко обеспечили переселенцев продуктовыми наборами, а Полтавская команда доставила лекарства и спецсредства для людей с инвалидностью во 2-ю городскую больницу.