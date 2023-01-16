"Украинская команда" продолжает обеспечивать теплом наших защитников.

Волонтерский штаб "Украинская команда" в рамках проекта "Тепло на фронт" обеспечил бойцов батальона "Свобода" индивидуальными наборами для обогрева. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Украинская команда" продолжает обеспечивать теплом наших защитников. Сегодня мы передаем индивидуальные наборы для обогрева бойцам батальона "Свобода". В каждом из них – несколько видов химических грелок для разных частей тела, которые помогут быстро согреться и защитят от переохлаждения", – сообщил Артур Палатный.

Он также отметил, что благодаря украинцам, которые приняли участие в сборе средств, "Украинская команда" уже сформировала хотпаки для 22 тысяч бойцов на передовой.

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"Наш проект "Тепло на фронт" продолжается. Нашим будет тепло, чтобы врагам пекло!" – подчеркнул Артур Палатный.