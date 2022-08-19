Сейчас воинский учет касается женщин, получивших профессиональное образование по соответствующей специальности.

Генеральный штаб ВСУ предлагает сократить список специальностей и профессий для женщин, представительницы которых должны стать на воинский учет уже в октябре 2022 года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в пятницу, 19 августа, в Facebook.

Маляр пояснила, что, исходя из опыта развертывания частей ВСУ и других военных формирований, в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. В то же время в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

По ее словам, ГУ персонала Генштаба предлагает внести такие изменения в законодательство:

сократить список специальностей и/или профессий, после получения которых женщины берутся на учет военнообязанных в соответствии с нынешних нужд ВСУ;

ввести добровольную постановку на воинский учет представительниц специальностей из доработанного списка;

определить, что организация постановки женщин на учет начнется не ранее чем через месяц после окончания особого периода в Украине.

Маляр утверждает, что обязательность воинского учета женщин с соответствующими специальностями - это норма закона "О воинской обязанности и военной службе", которую Минобороны и Генштаб не могут изменить.

"Если будет изменена эта норма, Минобороны и Генштаб ее выполнит. От себя мы подготовили предложения по этим изменениям в сторону добровольности, и наш вариант законопроекта находится сейчас на согласовании в других министерствах - такой порядок. Но принимать решение будет парламент", - добавила она.

Маляр подчеркнула, что с 2014 года ни одна женщина не попала на фронт принудительно, а только с ее согласия.

Как писал УНИАН, с 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны встать на учет. После этого на них как на военнообязанных также будет распространяться ограничение на выезд.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, вопрос о мобилизацию женщин в Украине сейчас не стоит. Она подчеркнула, что действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, которых необходимо мобилизовать. Речь идет о большом количестве - сотнях тысяч мобилизованных.

Ранее, в СНБО опровергли самые распространенные фейки о призыве на службу женщин Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: