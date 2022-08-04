Взятие на учет не означает обязательную мобилизацию.

Гражданки Украины, имеющие специальность из утвержденного Минобороны списка, в возрасте 18-60 лет с 1 октября будут должны стать на воинский учет. Эта норма также касается беременных и матерей малолетних детей.

Об этом "Фактам" рассказала адвокат Лилия Ермоленко.

По ее словам, воинский учет для женщин не отличается от мужского, поскольку специального порядка для этого пола в настоящее время нет.

"После того, как женщина станет на военный учет в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, она приобретет статус военнообязанной и будет находиться в запасе Вооруженных сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту)", - рассказала адвокат.

Важно понимать, что взятие на учет не означает автоматическую мобилизацию. При этом законом предусмотрено, что не подлежат призыву на военную службу следующие категории военнообязанных:

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) младше 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных ч. 6 ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" (абз. 12 ч. 1 настоящей статьи).

"Других категорий лиц, а именно военнообязанных женщин с детьми младше 18 лет, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, Закон не содержит. Поэтому не для всех военнообязанных женщин, имеющих детей до 18 лет, установлена возможность выражать свое желание относительно их призыва на военную службу", - говорит Ермоленко.

"Поскольку в законодательстве определено только понятие "военнообязанный" и не предусмотрено каких-либо разграничений по полу, то женщины-военнообязанные имеют такие же ограничения, как и военнообязанные мужчины. Это значит, что военнообязанным женщинам запрещено покидать страну в период действия военного положения, если его продлят. Это ограничение не касается женщин, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации", - пояснила адвокат.

Ранее сообщалось, что некоторым украинкам этой осенью придется стать на воинский учет. Всего в перечне Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей.