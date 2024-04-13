Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что военнослужащим необходимо было читать Конституцию, где написано, что демобилизация во время военного положения невозможна.
Об этом экс-чиновница МО заявила во время эфира программы "Новый отсчет" на "Суспільному". Комментируя исключение из закона о мобилизации пункта о демобилизации военных ВСУ, Маляр отметила, что россияне ежемесячно оформляют на контракт на службу примерно 30 тысяч человек и проводят скрытую мобилизацию. На осень враг сформирует очень мощные силы, которые значительно превосходят украинские. Зато она добавила, что в рядах Сил обороны происходит ротация военных, чтобы не наносить ущерб нашей боеспособности.
"Военные должны были сами прочитать в Конституции и знать, что воевать надо будет до конца: демобилизация невозможна", - заявила экс-заместитель министра обороны Анна Маляр.
В свою очередь народный депутат Инна Совсун со слезами на глазах заявила, что ее муж пошел защищать страну в начале полномасштабного вторжения России и за это время едва видел своих детей. Она добавила, что ротация не спасет военных, которые с 24 февраля 2022 года все еще находятся на фронте.
"Мой муж пошел защищать страну, вас, всех тех, кто нас сейчас смотрит. Я два года его жду. Я регулярно не сплю по ночам, так же, как сотни тысяч других женщин, которые ждут своих мужей. Есть миллионы других мужчин, которые тоже могут воевать. У нас воюют не те, кто ушли 24 февраля, у нас воюет вся страна. Сейчас то, что вы говорите, вы перекладываете ответственность на тех, кто сделали самый важный, самый сложный момент момент в истории. А вы сейчас делаете вид, что этой проблемы не существует. Что эти люди являются железными и могут воевать дальше. Он (муж - УНИАН) за два года едва видел своих детей. И ротация этого не спасет. Ротация не спасет никого", - заявила Совсун.
Демобилизация в Украине - последние новости
Рада приняла в целом проект закона о мобилизации, но из документа убрали все положения, которые касались демобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.
Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал исключение такой важной для военных нормы. По его словам, демобилизация - это мирный процесс, а война продолжается, и возможность дальнейшей эскалации также исключать нельзя. В то же время он отметил, что продолжается работа над отдельным законопроектом, который установит сроки для демобилизации военных и условия этого процесса.