Экс-чиновница МО заявила, что военные не читали Конституцию, в которой демобилизация во время военного положения не предусмотрена.

Маляр

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что военнослужащим необходимо было читать Конституцию, где написано, что демобилизация во время военного положения невозможна.

Об этом экс-чиновница МО заявила во время эфира программы "Новый отсчет" на "Суспільному". Комментируя исключение из закона о мобилизации пункта о демобилизации военных ВСУ, Маляр отметила, что россияне ежемесячно оформляют на контракт на службу примерно 30 тысяч человек и проводят скрытую мобилизацию. На осень враг сформирует очень мощные силы, которые значительно превосходят украинские. Зато она добавила, что в рядах Сил обороны происходит ротация военных, чтобы не наносить ущерб нашей боеспособности.

"Военные должны были сами прочитать в Конституции и знать, что воевать надо будет до конца: демобилизация невозможна", - заявила экс-заместитель министра обороны Анна Маляр.

В свою очередь народный депутат Инна Совсун со слезами на глазах заявила, что ее муж пошел защищать страну в начале полномасштабного вторжения России и за это время едва видел своих детей. Она добавила, что ротация не спасет военных, которые с 24 февраля 2022 года все еще находятся на фронте.

"Мой муж пошел защищать страну, вас, всех тех, кто нас сейчас смотрит. Я два года его жду. Я регулярно не сплю по ночам, так же, как сотни тысяч других женщин, которые ждут своих мужей. Есть миллионы других мужчин, которые тоже могут воевать. У нас воюют не те, кто ушли 24 февраля, у нас воюет вся страна. Сейчас то, что вы говорите, вы перекладываете ответственность на тех, кто сделали самый важный, самый сложный момент момент в истории. А вы сейчас делаете вид, что этой проблемы не существует. Что эти люди являются железными и могут воевать дальше. Он (муж - УНИАН) за два года едва видел своих детей. И ротация этого не спасет. Ротация не спасет никого", - заявила Совсун.

Демобилизация в Украине - последние новости

Рада приняла в целом проект закона о мобилизации, но из документа убрали все положения, которые касались демобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин прокомментировал исключение такой важной для военных нормы. По его словам, демобилизация - это мирный процесс, а война продолжается, и возможность дальнейшей эскалации также исключать нельзя. В то же время он отметил, что продолжается работа над отдельным законопроектом, который установит сроки для демобилизации военных и условия этого процесса.

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