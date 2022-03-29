Она сообщила, что держит связь с семьями, чьи близкие находятся в плену у российских оккупантов, в том числе и с родственниками украинских военных, захваченных на острове Змеиный.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова не подтвердила и не опровергла информацию, озвученную президентом Владимиром Зеленским в интервью российским СМИ об обмене украинских моряков, захваченных на острове Змеиный.

На уточняющий вопрос Радио Свобода об обстоятельствах обмена и о количестве освобожденных военных, омбудсмен ответила: "Мы фиксируем все эти кейсы и передаем в Объединенный центр пленных и поиска пропавших без вести, который при СБУ. Переговоры проводятся, они очень тяжелые, но их проводят специально определенные представители власти. Любую другую информацию я не могу распространять", – сказала Денисова.

Она также сообщила, что держит связь с семьями, чьи близкие находятся в плену у российских оккупантов. В частности, с родственниками украинских военных, захваченных на острове Змеиный в начале полномасштабного российского вторжения.

Как сообщал УНИАН, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский дал интервью нескольким российским медиа. Среди прочего, он заявил, что часть моряков и пограничников, защищавших остров Змеиный от российских военных, погибла, часть попала в плен и была освобождена через обмен.

Информация о гибели пограничников поступила вечером 25 февраля, после того, как остров весь день обстреливали российские силы. Украинская власть сначала сообщала, что связь с защитниками острова исчезла, а позже – что все 13 пограничников погибли, отвергнув требование российских военных сдаться в плен.

Государственная пограничная служба сообщила 26 февраля о вероятности того, что все защитники Змеиного выжили.