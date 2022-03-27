Президент добавил, что Украина не хочет оставлять на своей территории трупы русских солдат, а хочет передавать их родственникам погибших.

Украина готова обменивать русских военнопленных, но похоже, что российскую сторону это не очень интересует.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью представителям российских СМИ.

"Составляются списки. Наши военные, я знаю, составляли списки. Все, кто находится в плену, – эти списки есть, данные есть. Я не знаю, всех они интересуют. Политиков, я думаю, они не очень интересуют. Я просто не уверен, что российской стороне нужны эти списки", - сказал он.

Зеленский отметил, что выступает за то, чтобы проводить обмены военнопленными еще до окончания войны.

"Не обязательно действовать по каким-то общепринятым канонам: мол, дождемся конца войны, надо ли, чтобы еще набрать там... Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех, есть сегодня столько-то – давайте обменяем на столько-то. Не меряться: 10 на 10, 11 на 11", - рассказал президент.

Он также отметил, что Украина не хочет оставлять на своей территории трупы русских солдат, а хочет передавать их родственникам погибших.

"Они сначала отказывались, потом какие-то мешки нам предлагали... Это все выглядит... Вы знаете, даже когда пес или кошка умирает, так не поступают. Это же пакеты для мусора. Я не понимаю, что думают люди, что думают родители этих детей", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что для него как для президента воюющей страны такое отношение неприемлемо даже в отношении солдат враждебного государства.

"Это же не скот. И почему это все страшно? Потому что если такое отношение к своим, то какое же тогда отношение ко всем остальным? А мы точно не свои для власти России", - резюмировал он.

Напомним, Зеленский не одобрил идею Польши завести миротворцев в Украину.

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