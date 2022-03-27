Украина готова обменивать русских военнопленных, но похоже, что российскую сторону это не очень интересует.
Как сообщается на сайте главы государства, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью представителям российских СМИ.
"Составляются списки. Наши военные, я знаю, составляли списки. Все, кто находится в плену, – эти списки есть, данные есть. Я не знаю, всех они интересуют. Политиков, я думаю, они не очень интересуют. Я просто не уверен, что российской стороне нужны эти списки", - сказал он.
Зеленский отметил, что выступает за то, чтобы проводить обмены военнопленными еще до окончания войны.
"Не обязательно действовать по каким-то общепринятым канонам: мол, дождемся конца войны, надо ли, чтобы еще набрать там... Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех, есть сегодня столько-то – давайте обменяем на столько-то. Не меряться: 10 на 10, 11 на 11", - рассказал президент.
Он также отметил, что Украина не хочет оставлять на своей территории трупы русских солдат, а хочет передавать их родственникам погибших.
"Они сначала отказывались, потом какие-то мешки нам предлагали... Это все выглядит... Вы знаете, даже когда пес или кошка умирает, так не поступают. Это же пакеты для мусора. Я не понимаю, что думают люди, что думают родители этих детей", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что для него как для президента воюющей страны такое отношение неприемлемо даже в отношении солдат враждебного государства.
"Это же не скот. И почему это все страшно? Потому что если такое отношение к своим, то какое же тогда отношение ко всем остальным? А мы точно не свои для власти России", - резюмировал он.
Напомним, Зеленский не одобрил идею Польши завести миротворцев в Украину.